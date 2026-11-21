मुख्यमंत्री ने अस्पताल का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना

मणिपुर में जहरीली शराब पीने से 6 की मौत, 600 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

लेखन आबिद खान 10:04 am Nov 21, 202610:04 am

क्या है खबर?

मणिपुर के चंदेल जिले में जहरीली शराब का कहर सामने आया है। वहां पिछले 48 घंटों में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हो गई है और 600 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये सभी मौतें 18 से 20 नवंबर के बीच हुई है। चंदेल जिले के SP ने शुरुआत में 8 मौतों की पुष्टि की थी, लेकिन अब आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है। वहीं, घायलों में 3 की हालत गंभीर है।