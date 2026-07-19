मणिपुर में 85 करोड़ रुपये की क्रिस्टल मेथ जब्त, तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार शख्स का नाम एमडी युसुब है, जो इंफाल ईस्ट का रहने वाला है। उसे खूमण लैपाक इलाके से क्रिस्टल मेथ के 6 पैकेटों के साथ पकड़ा गया था। बाद में उसे कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। इसी दिन अधिकारियों ने चुराचांदपुर जिले से लगभग एक किलोग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की है। यह ब्राउन शुगर साबुन के डिब्बों में छिपाकर रखी गई थी। इस मामले का तार एक ऐसे संदिग्ध से जुड़ा है, जो पहले से ही नशीले पदार्थों से जुड़े कई पुराने मामलों में वांछित है।