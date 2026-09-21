दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की हत्या, पूर्वोत्तर समुदाय के लोगों में दहशत
दिल्ली में मणिपुर के 54 साल के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हाल ही में हुई हत्या से पूर्वोत्तर समुदाय के कई लोग चिंतित और डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
यह हमला 6 सितंबर को किलोकरी गांव में हुआ था। इस घटना के बाद, नस्लवाद को लेकर पुरानी चिंताएं फिर से उठ गई हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर गालियों और गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है। अब हर कोई सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग तेज हो गई है।
गिरफ्तारियों के बाद किलोकरी निवासी चाहते हैं पुलिस गश्त
पड़ोसियों का कहना है कि इस हमले से वे बहुत परेशान हैं। एक निवासी ने बताया कि वह 20 साल से वहां रह रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इतना असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया। अब कई लोग रात में बाहर निकलने से बचते हैं या समूहों में ही रहते हैं। उन्हें डर है कि दूसरे लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं।
इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को पकड़ा गया है।
पुलिस का दावा है कि यह हमला "अचानक उकसावे" के कारण हुआ था। लेकिन, इलाके के लोग पुलिस की इस बात से सहमत नहीं हैं। वे चाहते हैं कि नस्लीय हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।