दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की हत्या, पूर्वोत्तर समुदाय के लोगों में दहशत

पड़ोसियों का कहना है कि इस हमले से वे बहुत परेशान हैं। एक निवासी ने बताया कि वह 20 साल से वहां रह रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इतना असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया। अब कई लोग रात में बाहर निकलने से बचते हैं या समूहों में ही रहते हैं। उन्हें डर है कि दूसरे लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं।

इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को पकड़ा गया है।

पुलिस का दावा है कि यह हमला "अचानक उकसावे" के कारण हुआ था। लेकिन, इलाके के लोग पुलिस की इस बात से सहमत नहीं हैं। वे चाहते हैं कि नस्लीय हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।