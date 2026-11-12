मणिपुर के कांगपोकपी में उग्रवादियों ने खेत में काम कर रही कुकी महिला को गोली मारी

मणिपुर: कांगपोकपी में उग्रवादियों के बीच गोलीबारी, खेत में काम कर रही कुकी महिला की हत्या

लेखन गजेंद्र 04:47 pm Nov 12, 202604:47 pm

क्या है खबर?

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुरुवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने एक कुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में एक पुरुष घायल हुआ है। घटना सुबह करीब 11 बजे की है। गोलीबारी ताफौ कुकी गांव और पड़ोसी सेनापति जिले के कैलेंगजंग के पास दुश्मन मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच हुई थी। इसी दौरान, खेत में काम कर रही ताफौ कुकी गांव की महिला को गोली मारी गई। मृतक की पहचान नेंगबोई चोंगलोई के रूप में हुई है।