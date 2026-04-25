मणिपुर के उखरुल जिले में हालात तनावपूर्ण हैं (फाइल तस्वीर)

मणिपुर: मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान तनाव, 5 जिलों में इंटरनेट बंद

लेखन आबिद खान 05:25 pm Apr 25, 202605:25 pm

क्या है खबर?

मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर हिंसा भड़क उठी है। बीते दिन उखरुल जिले में 2 अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद आज 5 जिलों में 3 दिनों के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में 25 अप्रैल को दोपहर 2:00 बजे से 3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद किया गया है।