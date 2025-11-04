मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, 4 मारे गए

सुरक्षा बल ने उग्रवादियों की पहचान और समूह संबद्धता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। उग्रवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल, आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान विद्रोही समूहों के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। अभियान को लेकर अभी असम राइफल्स या मणिपुर पुलिस ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है।

संगठन

क्या है UKNA संगठन?

UKNA ने 2008 के सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए यह गैर-शांतिपूर्ण विद्रोही समूह के रूप में पहचाना जाता है। यह अभी भी दक्षिणी मणिपुर के पहाड़ी जिलों खासकर चुराचांदपुर में सक्रिय है। संगठन कूकी समुदाय की रक्षा, क्षेत्रीय हितों-पहचान की मांग करता है और हिंसक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO) या कूकी नेशनल आर्मी (KNA) जैसे बड़े समूहों से अलग है, लेकिन कूकी आंदोलन का सक्रिय गुट है।