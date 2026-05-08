मणिपुर BSEM कक्षा 10 HSLC परिणाम घोषित, यहां जानें कैसे करें चेक

HSLC मार्कशीट डाउनलोड और सत्यापित करें

अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने और उसे चेक करने के लिए, आप ऊपर बताई गई दोनों वेबसाइटों में से किसी एक पर जा सकते हैं। वहां आपको 'हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट 2026' वाले लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर अपनी जानकारी डालकर लॉग-इन करना पड़ेगा। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद, उस पर दी गई अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। अगर आपको कोई भी गलती दिखती है, तो तुरंत अपने स्कूल को बताएं ताकि वे इसे ठीक करवाने में आपकी मदद कर सकें।