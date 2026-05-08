मणिपुर BSEM कक्षा 10 HSLC परिणाम घोषित, यहां जानें कैसे करें चेक
मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEM) ने कक्षा 10 HSLC परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल 35,000 से ज्यादा छात्रों ने इन बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। अगर आपने भी यह परीक्षा दी है, तो अपनी प्रोविजनल मार्कशीट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप manresults.nic.in या result.bosem.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको बस अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉग-इन करना होगा।
HSLC मार्कशीट डाउनलोड और सत्यापित करें
अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने और उसे चेक करने के लिए, आप ऊपर बताई गई दोनों वेबसाइटों में से किसी एक पर जा सकते हैं। वहां आपको 'हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट 2026' वाले लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर अपनी जानकारी डालकर लॉग-इन करना पड़ेगा। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद, उस पर दी गई अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। अगर आपको कोई भी गलती दिखती है, तो तुरंत अपने स्कूल को बताएं ताकि वे इसे ठीक करवाने में आपकी मदद कर सकें।