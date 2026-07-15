मणिपुर में असम राइफल्स के शिविर पर भीड़ का हमला

मणिपुर में असम राइफल्स के शिविर पर भीड़ का हमला, वाहन फूंका और तोड़फोड़ की

लेखन गजेंद्र 11:47 am Jul 15, 202611:47 am

क्या है खबर?

मणिपुर के सेनापति जिले में एक अनियंत्रित भीड़ ने असम राइफल्स के शिविर को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। भीड़ ने उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बाधा डालने का प्रयास किया था। उन्होंने न केवल शिविर पर पत्थरबाजी की बल्कि एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने 2 ट्रकों को पलट दिया और नुकसान पहुंचाया। नागा ताफौ में स्थित शिविर पर हमले के बाद जवानों ने आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को भगाया।