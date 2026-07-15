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मणिपुर में असम राइफल्स के शिविर पर भीड़ का हमला, वाहन फूंका और तोड़फोड़ की
मणिपुर में असम राइफल्स के शिविर पर भीड़ का हमला

मणिपुर में असम राइफल्स के शिविर पर भीड़ का हमला, वाहन फूंका और तोड़फोड़ की

लेखन गजेंद्र
Jul 15, 2026
11:47 am
क्या है खबर?

मणिपुर के सेनापति जिले में एक अनियंत्रित भीड़ ने असम राइफल्स के शिविर को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। भीड़ ने उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बाधा डालने का प्रयास किया था। उन्होंने न केवल शिविर पर पत्थरबाजी की बल्कि एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने 2 ट्रकों को पलट दिया और नुकसान पहुंचाया। नागा ताफौ में स्थित शिविर पर हमले के बाद जवानों ने आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को भगाया।

अभियान

NSCN शिविर के आसपास तलाशी अभियान चला रहा था बल

खुफिया सूचना मिली थी कि युद्धविराम के नियमों का संभावित उल्लंघन करते हुए सशस्त्र कार्यकर्ता वर्दी पहने और हथियार लेकर निर्धारित शिविरों से बाहर निकले हैं।

इसके बाद ओकलोंग में नामित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम-इसाक-मुइवा (NSCN-IM) शिविर से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मकुइलोंगडी क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया।

युद्धविराम निगरानी समूह (CFMG) को उल्लंघनों के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया, जिसमें सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया और अभियान चलाया गया था।

झड़प

स्थानीय लोगों ने तलाशी अभियान को प्रभावित किया

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान, मकुइलोंगडी और ओकलोंग गांवों की ओर बढ़ रहे असम राइफल्स के दस्तों को बड़ी संख्या में लोगों ने रोका, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं।

असम राइफल्स के जवानों ने उनको बताया कि ये अभियान पूरी तरह से क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से हैं और टुकड़ियां अधिकारियों की सहमति के बिना किसी भी गांव में प्रवेश नहीं करेंगी।

लेकिन भीड़ बढ़ती गई और तनाव बढ़ गया।

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हिंसा

6 जुलाई को हमले में मारे गए हैं 2 जवान

मणिपुर के उखरुल जिले में 6 जुलाई को एक हमला हुआ था, जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान मारे गए थे। इसके बाद टीएम कसम, लिटान और सिकिबुंग क्षेत्रों में तलाशी अभियान के दौरान 3 गिरफ्तारियां हुई हैं।

बताया जा रहा है कि उस दिन इम्फाल-दिमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) पर नुंगशांग कोंग में संदिग्ध नागा सशस्त्र उग्रवादियों ने असम राइफल्स के वाहन पर घात लगाकर हमला किया था।

NSCN-IM ने हमले में संलिप्तता से इनकार किया है।

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ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो

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