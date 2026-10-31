मणिपुर: अपहरण के आरोप में 2 KCP उग्रवादी गिरफ्तार

ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में हुई हैं, जब मणिपुर में जातीय झड़पों का दौर जारी है। इनमें मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदाय के लोग शामिल हैं।

मई 2023 से अब तक इन झड़पों में कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा दूसरे समुदायों तक भी फैल गई है। यही वजह है कि राज्य में 3 साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सुरक्षा बल मणिपुर में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।