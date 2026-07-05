राम मंदिर विवाद: 1,500 कर्मचारियों के करोड़ों के वेतन को लेकर नहीं थे कोई नियम

ट्रस्ट ने कभी कर्मचारियों की नीतियों पर चर्चा नहीं की

आय और संपत्ति से जुड़ी रिपोर्ट तो नियमित रूप से आती रहती थीं, लेकिन ट्रस्ट ने कर्मचारियों के मैनेजमेंट से जुड़ी बुनियादी नीतियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस स्थिति से ट्रस्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की सही से जांच की गई थी या नहीं।

किसी को नहीं पता कि मंदिर परिसर में काम करने वाले स्टाफ का पुलिस सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) हुआ था या नहीं। इस पूरे विवाद से यह भी सामने आया कि राम शंकर यादव 'टिन्नू' नाम का एक आरोपी, जो कभी सिर्फ एक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, बिना ट्रस्टियों की जानकारी में आए एक प्रभावशाली मैनेजर कैसे बन गया। यह सब साफ दिखाता है कि ट्रस्ट में गवर्नेंस से जुड़े मामलों को कितना नजरअंदाज किया गया।