दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने को लेकर विवाद, यात्री की पीट-पीटकर हत्या

बयान

पुलिस ने कहा- मुकदमा दर्ज किया गया

दिल्ली पुलिस ने कहा, "मौके पर पहुंचने पर जांच अधिकारी ने पाया कि पीड़ित पंकज धामा के साथ योग एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश के दौरान साथी यात्रियों ने घूंसों और लातों से बुरी तरह मारपीट की थी। धामा को तुरंत GTB अस्पताल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्य से उसे मृत घोषित कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 105 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।"