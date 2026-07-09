असम: 8 साल की बच्ची की मौत के बाद पुलिस पर फूटा जनता का गुस्सा, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामला दर्ज किया

इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा फूट पडा और उन्होंने जगह-जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि घटना की जानकारी देने के बावजूद उन्होंने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जहां यह घटना हुई, वहां से पुलिस थाना सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। इसके विरोध में लोगों ने सडकें जाम कर दीं और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। साथ ही, उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का वादा भी किया है।