मंत्री ने जिसे कहा बदसूरत, ममता की वो मूर्ति साल्ट लेक से हटी
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कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम से ममता बनर्जी द्वारा डिजाइन की गई फुटबॉल थीम वाली एक मूर्ति को इस हफ्ते हटा दिया गया है। यह मूर्ति साल 2017 में फीफा U-17 वर्ल्ड कप के लिए लगाई गई थी। तब से ही इसके अजीबोगरीब डिजाइन को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई थी, और अब स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य के तहत आखिरकार इसे हटा दिया गया है।
निशित प्रमाणिक ने कोलकाता की मूर्ति को 'बदसूरत' बताया
राज्य के खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने इस मूर्ति को 'बदसूरत' करार दिया। उन्होंने कहा कि कलात्मक रूप से इसमें कोई खास मूल्य नहीं था। इसकी बनावट में बड़ी-बड़ी टांगें और बिस्वा बांग्ला का लोगो शामिल था, पर आलोचक इसे 'दृष्टिगत रूप से अटपटा' बताते थे। मूर्ति को हटाना स्टेडियम के बड़े नवीनीकरण की योजना का हिस्सा है, जिसे सालों से मिल रही सार्वजनिक नापसंदगी के बाद लागू किया जा रहा है।