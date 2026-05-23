मंत्री ने जिसे कहा बदसूरत, ममता की वो मूर्ति साल्ट लेक से हटी

निशित प्रमाणिक ने कोलकाता की मूर्ति को 'बदसूरत' बताया

राज्य के खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने इस मूर्ति को 'बदसूरत' करार दिया। उन्होंने कहा कि कलात्मक रूप से इसमें कोई खास मूल्य नहीं था। इसकी बनावट में बड़ी-बड़ी टांगें और बिस्वा बांग्ला का लोगो शामिल था, पर आलोचक इसे 'दृष्टिगत रूप से अटपटा' बताते थे। मूर्ति को हटाना स्टेडियम के बड़े नवीनीकरण की योजना का हिस्सा है, जिसे सालों से मिल रही सार्वजनिक नापसंदगी के बाद लागू किया जा रहा है।