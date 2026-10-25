पटना में खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी

बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के विवादित बोल

लेखन आबिद खान 05:46 pm Oct 25, 202605:46 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे। तभी एक शख्स उठकर बोला कि मोदी जी नहीं जाने वाले हैं। इस पर खड़गे गुस्सा हो गए। मंच से ही उन्होंने 3 बार कहा, "मोदी क्या उसका बाप भी जाएगा।" इसके बाद मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस शख्स की पिटाई कर दी, जिसने कहा था कि मोदी नहीं जाने वाले।