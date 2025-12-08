केरल की कोर्ट ने अभिनेत्री के बलात्कार-अपहरण मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी किया

केरल की कोर्ट ने अभिनेत्री के अपहरण और बलात्कार मामले में अभिनेता दिलीप को बरी किया

लेखन गजेंद्र 11:59 am Dec 08, 202511:59 am

क्या है खबर?

केरल की एक कोर्ट ने सोमवार को मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 में एक अभिनेत्री से बलात्कार और अपहरण मामले में बरी कर दिया है। एर्नाकुलम प्रधान सत्र कोर्ट में न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने आज खुली अदालत में फैसला सुनाया, जिससे 8 वर्षों से चल रहे मुकदमे का निष्कर्ष निकला। कोर्ट ने दिलीप सहित 10 आरोपियों पर फैसला सुनाया, जिन पर मुकदमा था। इसमें कुछ को बरी कर दिया गया है, जबकि कुछ सरकारी गवाह बन गए हैं।