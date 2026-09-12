राष्ट्रपति के पूर्व ADC ने शादीशुदा होने की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

सांब्याल ने बताया कि इन अफवाहों से उनके परिवार वाले कितने परेशान हुए। उनकी मां को तो एक ऐसी तस्वीर भी मिली थी जिसमें वे एक महिला और बच्चे के साथ थे।

उन्होंने यह भी साफ किया कि ADC अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते, क्योंकि यह पद बहुत जिम्मेदारियों वाला होता है।

उनकी समय से पहले रिटायरमेंट लेना उनका निजी फैसला था। उन्होंने यह कदम अपने माता-पिता की देखभाल के लिए उठाया।