राष्ट्रपति के पूर्व ADC ने शादीशुदा होने की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
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मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल, जो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी (ADC) पद से रिटायर हुए हैं, उन्होंने शादीशुदा होने, कई पत्नियां होने और कई रिलेशनशिप में होने की अफवाहों का सख्ती से खंडन किया है।
राज शामानी के पॉडकास्ट पर उन्होंने बताया कि ऐसी बातें उन सख्त बैकग्राउंड चेक और सिक्योरिटी क्लियरेंस को नजरअंदाज करती हैं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था।
माता-पिता की देखभाल के लिए सांब्याल ने ली रिटायरमेंट
सांब्याल ने बताया कि इन अफवाहों से उनके परिवार वाले कितने परेशान हुए। उनकी मां को तो एक ऐसी तस्वीर भी मिली थी जिसमें वे एक महिला और बच्चे के साथ थे।
उन्होंने यह भी साफ किया कि ADC अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते, क्योंकि यह पद बहुत जिम्मेदारियों वाला होता है।
उनकी समय से पहले रिटायरमेंट लेना उनका निजी फैसला था। उन्होंने यह कदम अपने माता-पिता की देखभाल के लिए उठाया।