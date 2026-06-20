तमिलनाडु में IAS के तबादले: 10 अफसरों को नई कमान, जानें कौन कहां पहुंचा!

वीपी जयसीलन को पर्यटन निदेशक बनाया गया

वीपी जयसीलन को पर्यटन निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही, वे तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी संभालेंगे। वह एमएस शणमुगम की जगह लेंगे, जो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं।

जे इनोसेंट दिव्या को कॉपटेक्स (कॉपटेक्स), जो हथकरघा बुनकरों की सोसायटी है, का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जबकि, कविता रामू टफिडको में शहरी वित्त विभाग की कमान संभालेंगी। कई जिलों के कलेक्टरों का भी तबादला किया गया है। इनमें पी आकाश को सिवागंगा और निशांत कृष्णा को मदुरै का नया कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा, आवास विकास और धार्मिक बंदोबस्त विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई हैं।