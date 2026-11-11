दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ 9 दिनों में वसूला गया 11 करोड़ रुपये का जुर्माना

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 दिनों में लगाया 11 करोड़ रुपये का जुर्माना

लेखन भारत शर्मा 10:37 am Nov 11, 202610:37 am

क्या है खबर?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकार और परिवहन विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। राजधानी में एक नंवबर से लागू की गई शीतकालीन कार्य योजना के तहत 9 नवंबर तक नियमों का उल्लंघन करने वालों से 11 करोड़ रुपये का जुर्माना वूसला गया है। इनमें बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों से 8.28 करोड़ और गैर-BS-VI वाहनों और निर्माण साइटों से डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।