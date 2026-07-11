उत्तर प्रदेश: शराबी हेडमास्टर ने स्कूल में बच्चों के सामने की अश्लीलता, अब निलंबित
उत्तर प्रदेश के महोबा के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रमेश चंद्रा को निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन तब हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें वे स्कूल कैंपस में नशे की हालत में दिख रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हेडमास्टर अक्सर गलत कपड़ों में स्कूल आते थे। इतना ही नहीं, एक वायरल वीडियो में तो यह भी दिखा कि स्कूल के समय क्लासरूम में अश्लील गाने बजाए जा रहे थे।
रमेश चंद्रा के खिलाफ आरोपों की जांच में पुष्टि हुई
एक आधिकारिक जांच में हेडमास्टर के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि हुई है। गवाहों ने बताया कि चंद्रा बच्चों के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। जो कोई भी विरोध करता था, उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देते थे। उन पर यह भी आरोप है कि वे स्कूल में देर रात तक पार्टियां करते थे और बाहर के लोगों को भी इन पार्टियों में बुलाते थे। फिलहाल, अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ मामले में गहन जांच शुरू कर दी है।