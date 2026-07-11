उत्तर प्रदेश: शराबी हेडमास्टर ने स्कूल में बच्चों के सामने की अश्लीलता, अब निलंबित

रमेश चंद्रा के खिलाफ आरोपों की जांच में पुष्टि हुई

एक आधिकारिक जांच में हेडमास्टर के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि हुई है। गवाहों ने बताया कि चंद्रा बच्चों के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। जो कोई भी विरोध करता था, उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देते थे। उन पर यह भी आरोप है कि वे स्कूल में देर रात तक पार्टियां करते थे और बाहर के लोगों को भी इन पार्टियों में बुलाते थे। फिलहाल, अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ मामले में गहन जांच शुरू कर दी है।