प्रधानमंत्री की अपील का असर; फ्रांस नहीं जाएंगे महाराष्ट्र के नेता, मेट्रो में दिल्ली के मंत्री

दिल्ली दिल्ली: मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो में किया सफर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी और सभी मंत्री 'कम से कम वाहनों' का उपयोग करेंगे और कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने दिल्लीवासियों से निजी वाहनों के बजाय बसों और मेट्रो सेवाओं का अधिक उपयोग करने का भी आग्रह किया। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो में सफर करते नजर आए। उन्होंने कहा, "मैं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करूँगा, या केवल जरूरत पड़ने पर एक वाहन का।"

महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मंत्रियों के सरकारी विमान के इस्तेमाल पर रोक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अब मंत्री अपनी मर्जी से सरकारी विमान में सवार नहीं हो सकेंगे। जरूरी कामों में विमान के इस्तेमाल के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। कुछ मंत्रियों के विदेश दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं। संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने कांस फिल्म महोत्सव के लिए फ्रांस की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। 22 विधायकों का जापान का दौरा भी रद्द होने की संभावना है।

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उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का काफिला आधा हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के काफिले में 50 प्रतिशत की कमी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जनता से ईंधन की खपत कम करने, सोना न खरीदने और कार्यालयों से घर से काम करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उनकी अपील के बाद कई विधायकों को अपने सुरक्षा गार्डों की सुविधा छोड़ दी। लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने खुद को मिले 2 सरकारी वाहनों में से एक को लौटा दिया।

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गुजरात गुजरात: केवल 3 वाहनों के काफिले में दिखे मुख्यमंत्री गुजरात सरकार ने भी खर्च में कटौती के लिए कदम उठाए हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सिर्फ 3 वाहनों के काफिले के साथ अमरेली गए। स्वास्थ्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी काफिला छोटा किया है। राज्यपाल ने राज्य के भीतर होने वाले कार्यक्रमों के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल न करने और राज्य से बाहर यात्रा के लिए ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहने का फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है।