पूर्व सांसद विनायक राउत और उनके परिवार पर बहू ने कई आरोप लगाए हैं

गोमूत्र पिलाया, बाल नोचे; महाराष्ट्र के पूर्व सांसद पर बहू ने लगाए आरोप, FIR दर्ज

लेखन आबिद खान 02:52 pm Jul 12, 202602:52 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पूर्व सांसद और शिवसेना ठाकरे गुट के नेता विनायक राउत विवादों में घिर गए हैं। राउत और उनके परिवार पर उनकी बहू गिरिजा राउत ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरिजा का कहना है कि शादी के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। शिकायत में ये भी आरोप हैं कि परिवार के सदस्यों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें जबरन गोमूत्र पिलाने की कोशिश की।