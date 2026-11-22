खाद्य सुरक्षा नियमों पर महाराष्ट्र का यू-टर्न, केंद्र और FSSAI के खिलाफ हाई कोर्ट से याचिका वापस ली
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) पर दायर अपना मुकदमा वापस ले लिया है। यह विवाद खाद्य सुरक्षा के नियमों को लागू करने के अधिकार को लेकर था।
इस बात की पुष्टि बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई, जहां जजों ने इस वापसी को बिना किसी रोकटोक के मान लिया। ऐसे में, खाद्य सुरक्षा से जुड़े नए केंद्रीय नियम और उनकी भूमिकाएं अभी तक जैसे तय थे, वैसे ही लागू रहेंगे।
महाराष्ट्र ने FSSA 2006 के संशोधनों को चुनौती दी थी
महाराष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) के तहत बनाए गए नियमों को चुनौती दी थी। इन नियमों में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे नए पद शामिल किए गए थे और राष्ट्रीय अथॉरिटीज को ज्यादा ताकत दी गई थी।
महाराष्ट्र को लगता था कि इन बदलावों से स्थानीय स्तर पर उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। इस वापसी से साफ है कि महाराष्ट्र अब इन बदलावों को स्वीकार कर रहा है और उसने अपना विरोध छोड़ दिया है।