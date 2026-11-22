महाराष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) के तहत बनाए गए नियमों को चुनौती दी थी। इन नियमों में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे नए पद शामिल किए गए थे और राष्ट्रीय अथॉरिटीज को ज्यादा ताकत दी गई थी।

महाराष्ट्र को लगता था कि इन बदलावों से स्थानीय स्तर पर उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। इस वापसी से साफ है कि महाराष्ट्र अब इन बदलावों को स्वीकार कर रहा है और उसने अपना विरोध छोड़ दिया है।