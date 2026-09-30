महाराष्ट्र में SIR से जुड़े कागजात अब वॉट्सऐप से जमा कर सकेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEC) ECINET के जरिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के अधिक अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है।

कांग्रेस का कहना है कि यह ERO की भूमिका को कमजोर करता है। वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, आलोचकों का आरोप है कि वे सत्ताधारी दल का पक्ष ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि सभी फैसले मिलकर लिए गए हैं। दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी होगी।