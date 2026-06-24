महाराष्ट्र पुलिस में 'महा-फेरबदल': 16 IPS अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारियां!

महाराष्ट्र में मुख्य पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

विश्वास नागरे पाटिल को नागपुर शहर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं, रविंदर सिंघल को एंटी करप्शन ब्यूरो में भेजा गया है। संजय वर्मा को हाउसिंग और वेलफेयर विभाग का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अर्चना त्यागी को न्यायिक और तकनीकी पुलिस का जिम्मा सौंपा गया है।

इसके अलावा, कुछ और प्रमुख तबादले भी हुए हैं: प्रशांत मोहिते को नवी मुंबई का DCP बनाया गया है। नीलेश रोहेन को नांदेड़ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। रूपाली अंबुरे को स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। शशिकांत सातव को छत्रपति संभाजीनगर शहर का DCP बनाया गया है। प्रांजलि सोनवणे को अमरावती शहर का DCP बनाया गया है।