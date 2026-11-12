महाराष्ट्र के सोलापुर हवाई अड्डे पर उतरे समय प्रशिक्षण विमान हवाई पट्टी पर फिसला, पायलट बची

इस साल 6 से 7 प्रशिक्षण विमानों के साथ हादसा हुआ है, जिसमें कई काफी घातक रहे।

फरवरी में कर्नाटक के विजयपुरा के पास लगभग 50 साल पुराने विमान की ईंधन की कमी से फोर्स्ड लैंडिंग हुई और विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। हालांकि, सभी सुरक्षित रहे।

मई में महाराष्ट्र के बारामती के पास तकनीकी खराबी से दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग हुई। हालांकि, सभी सुरक्षित रहे।

बारामती में ही अगस्त में उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से फिसल गया था।