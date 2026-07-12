महाराष्ट्र TET पेपर लीक: आगरा से जूते में रखकर निकाला गया था पेपर

पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया

पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई और इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में पता चला कि लीक हुए प्रश्नपत्र असली थे। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को पकड़ा है, जिनमें प्रेस के कर्मचारी भी शामिल हैं।

इस मामले का मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता है, जो पहले कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। उसने देशभर के कई राज्यों में अपने संपर्क बनाए थे, ताकि वह परीक्षा के पेपर लीक कर सके। बताया गया है कि परीक्षा के चारों सेट लीक हो गए थे। मदद करने वालों को 8000 रुपये दिए गए थे और उन्हें जमीन के प्लॉट का लालच भी दिया गया। अब महाराष्ट्र में परीक्षा सुरक्षा से जुड़े नियमों की तत्काल समीक्षा की जा रही है।