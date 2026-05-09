महाराष्ट्र SSC: 179 छात्रों ने स्कोर किए 100 प्रतिशत, क्या है 'लातूर पैटर्न' का रहस्य?
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महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं (SSC) के नतीजे सामने आ गए हैं। इस साल 179 छात्रों ने पूरे 100 प्रतिशत अंक हासिल करके सबको चौंका दिया। वैसे तो कुल पास प्रतिशत में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन 'लातूर पैटर्न' (जो समय पर सिलेबस पूरा करने और लगातार अभ्यास पर जोर देता है) की वजह से कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया।
लातूर, संभाजीनगर से 128 टॉपर्स, कुल 179 में से
लातूर और संभाजीनगर का पास प्रतिशत भले ही थोड़ा कम रहा हो, फिर भी राज्य के कुल 179 परफेक्ट स्कोरर में से 128 इन्हीं दोनों जिलों से हैं। इस बार नकल रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी जैसे कड़े नियम लागू किए गए थे और कुछ ज्यादा मामले भी सामने आए। इसके बावजूद, इन इलाकों की अनुशासित पढ़ाई ने शानदार नतीजे देने की अपनी साख को बनाए रखा।