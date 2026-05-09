महाराष्ट्र SSC: 179 छात्रों ने स्कोर किए 100 प्रतिशत, क्या है 'लातूर पैटर्न' का रहस्य?

लातूर, संभाजीनगर से 128 टॉपर्स, कुल 179 में से

लातूर और संभाजीनगर का पास प्रतिशत भले ही थोड़ा कम रहा हो, फिर भी राज्य के कुल 179 परफेक्ट स्कोरर में से 128 इन्हीं दोनों जिलों से हैं। इस बार नकल रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी जैसे कड़े नियम लागू किए गए थे और कुछ ज्यादा मामले भी सामने आए। इसके बावजूद, इन इलाकों की अनुशासित पढ़ाई ने शानदार नतीजे देने की अपनी साख को बनाए रखा।