महाराष्ट्र का सागौन दांव: किसानों की चांदी या पर्यावरण को खतरा?

पर्यावरण प्रेमियों को जंगल और वन्यजीवों को नुकसान होने का डर

हिंदुस्तान के फर्नीचर उद्योग में सागौन की लकड़ी बहुत पसंद की जाती है, लेकिन पहले के सख्त नियमों के चलते किसान इसे अपनी जमीन पर लगाने से बचते थे। अब सरकार उम्मीद कर रही है कि इससे ज्यादा किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सागौन के पेड़ लगाएंगे। हालांकि, हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है। पर्यावरण प्रेमियों को डर है कि अगर इस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, तो जंगल और वन्यजीवों को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि, सागौन की लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अभी भी परमिट लेना जरूरी होगा। यानी, यह पूरी तरह से खुली छूट नहीं है।