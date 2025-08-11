महाराष्ट्र के पुणे में महिलाओं और बच्चों के भरी टेम्पो पलटी

पुणे: कुंडेश्वर दर्शन को जा रही महिलाओं से भरी टेम्पो खाई में पलटी, 8 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:31 pm Aug 11, 202505:31 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में कुंडेश्वर दर्शन के लिए जा रही महिलाओं और बच्चों से भरी एक टेम्पो खाई में पलट गई। हादसे में 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हैं। हादसा सोमवार दोपहर साढे़ 12 बजे खेड़ तालुका के पैत गांव की सीमा पर हुआ। टेम्पो 100 फीट नीचे खाई में गिरा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है।