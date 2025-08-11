पुणे: कुंडेश्वर दर्शन को जा रही महिलाओं से भरी टेम्पो खाई में पलटी, 8 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पुणे में कुंडेश्वर दर्शन के लिए जा रही महिलाओं और बच्चों से भरी एक टेम्पो खाई में पलट गई। हादसे में 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हैं। हादसा सोमवार दोपहर साढे़ 12 बजे खेड़ तालुका के पैत गांव की सीमा पर हुआ। टेम्पो 100 फीट नीचे खाई में गिरा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मराठी मीडिया के मुताबिक, पैठ पापलवाड़ी क्षेत्र की महिलाएं सोमवार को कुंडेश्वर जा रही थीं। तभी घुमावदार सड़क पर टेम्पो अनियंत्रित हो गया और खाई में गिर गया। हादसे के समय टेम्पो में करीब 30 महिलाएं-बच्चे सवार थे। घायल महिलाओं को राजगुरुनगर और चंदौली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में शोभा ज्ञानेश्वर पापड़, सुमन कालूराम पापड़, शारदा रामदास चोरगे, मंदा कनिफ दरेकर, संजीवनी कैलास दरेकर, मीराबाई संभाजी चोरगे, बयदाबाई नयनेश्वर दरेकर और शकुंतला तानाजी चोरगे शामिल हैं।
मुआवजा
प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे की घोषणा की
प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'महाराष्ट्र के पुणे में हुई एक दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।'