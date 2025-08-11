एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली-वाशिंगटन डीसी की उड़ानें निलंबित की, क्या है कारण? 

एयर इंडिया ने 1 सितंबर, 2025 से दिल्ली से वाशिंगटन डीसी के बीच सीधी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला लिया है। एयरलाइन ने यह फैसला विमान बेड़े में कमी को देखते हुए लिया है क्योंकि कंपनी ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का नवीनीकरण शुरू किया है। एयरलाइन की ओर से कहा गया है कि प्रभावित यात्रियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार दोबारा बुकिंग या पूर्ण धन वापसी सहित अन्य विकल्प दिए जाएंगे।

फैसला एयरलाइन ने क्या कहा? एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, "यह निर्णय परिचालन संबंधी विभिन्न कारकों के कारण लिया गया है, ताकि एयर इंडिया के संपूर्ण मार्ग नेटवर्क की विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का रेट्रोफिटिंग शुरू किया था, जिस कारण एयर इंडिया के बेड़े में कमी है। सेवा को बेहतर बनाने के लिए रेट्रोफिट कार्यक्रम 2026 के अंत तक किसी भी समय कई विमानों की अनुपलब्धता आवश्यक है।"

सुविधा इन रूट की उड़ानों से जा सकेंगे वाशिंगटन डीसी एयरलाइन ने कहा कि एयर इंडिया के ग्राहकों को एयरलाइन के इंटरलाइन साझेदारों, अलास्का एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयर लाइन्स के साथ 4 अमेरिकी गेटवे न्यूयॉर्क (JFK), नेवार्क (EWR), शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के जरिए वाशिंगटन डीसी के लिए वन-स्टॉप उड़ानों का विकल्प मिलता रहेगा। इसके अलावा एयर इंडिया भारत और कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर सहित उत्तरी अमेरिका के 6 गंतव्यों के बीच नॉन-स्टॉप उड़ानें संचालित करना जारी रखेगी।

समस्या पाकिस्तान का हवाई मार्ग बंद होने से समस्या एयरलाइन ने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से एयरलाइन के लंबी दूरी के संचालन पर असर पड़ता है, जिससे उड़ानों का मार्ग लंबा हो जाता है और परिचालन जटिलता बढ़ जाती है। एयरलाइन का कहना है कि 1 सितंबर, 2025 के बाद वाशिंगटन डीसी के लिए या वहां से एयर इंडिया की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की पेशकश की जाएगी।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें पोस्ट Air India to suspend services to Washington, D.C. from September 1. pic.twitter.com/REI2k1bkD2 — Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025