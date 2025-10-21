पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज अदा करने पर 3 महिलाओं पर मामला दर्ज (तस्वीर: एक्स/@rebelliousManoj)

पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर 3 महिलाओं के खिलाफ FIR, सांसद ने गौमूत्र छिड़का

लेखन गजेंद्र 01:24 pm Oct 21, 202501:24 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा परिसर में नमाज अदा करने पर 3 महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुणे सिटी पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (AMASR) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। घटना शनिवार 18 अक्टूबर को घटी है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पुणे सिटी पुलिस में औपचारिक शिकायत दी थी।