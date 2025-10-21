पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर 3 महिलाओं के खिलाफ FIR, सांसद ने गौमूत्र छिड़का
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा परिसर में नमाज अदा करने पर 3 महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुणे सिटी पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (AMASR) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। घटना शनिवार 18 अक्टूबर को घटी है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पुणे सिटी पुलिस में औपचारिक शिकायत दी थी।
घटना
भाजपा सांसद ने किया नमाज वाली जगह का शुद्धिकरण
पुणे में ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में शनिवार को दोपहर 1:45 बजे 3 महिलाओं ने नमाज अदा की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने भी वीडियो साµझा कर रविवार को विरोध का आह्वान किया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जगह-जगह प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ने वाली जगह पर गोमूत्र और गोबर छिड़ककर उसका 'शुद्धिकरण' किया। पुलिस ने शनिवारवाड़ा परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।
ट्विटर पोस्ट
भाजपा सांसद ने साझा किया था वीडियो
शनिवार वाड्यात नमाज पठण चालणार नाही, हिंदू समाज आता जागृत झाला आहे ! 🚩🚩— Dr. Medha Kulkarni (@Medha_kulkarni) October 19, 2025
🚩चलो शनिवार वाडा! 🚩
रविवार, 19 ऑक्टोबर 2025
📍 शनिवार वाडा, कसबा पोलीस चौकीसमोर
🕓 सायंकाळी 4 वाजता
---
🔥 पुण्याचे वैभव – शनिवार वाडा
ऐतिहासिक वारसा स्थळ की गैर हिंदू प्रार्थना स्थळ?
सारसबाग येथे… pic.twitter.com/EObcXMZ6Rt
तकरार
अजित पवार की NCP और भाजपा में तकरार
घटना ने राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार में शामिल उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। NCP प्रवक्ता रूपाली पाटिल थोम्बरे ने सांसद कुलकर्णी के खिलाफ पुणे में धार्मिक विवाद पैदा करने पर FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शनिवारवाड़ा सभी निवासियों का है, किसी समूह या धर्म का नहीं। कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने शनिवारवाड़ा को हिंदू शौर्य का प्रतीक बताया है।