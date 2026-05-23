महाराष्ट्र में 6.5 लाख करोड़ की ऊर्जा क्रांति, अडानी, रिलायंस सहित दिग्गज कंपनियों में मिलेंगी लाखों नौकरियां

करोड़ों का निवेश, हजारों नौकरियों का अनुमान

अडानी पावर 6,000 मेगावाट की परियोजना में डेढ लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिससे करीब 12,000 सीधी और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। दूसरी ओर, रिलायंस इससे भी बड़ी योजना लेकर आ रही है। यह 7,200 मेगावाट की परियोजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये लगाएगी, जिससे 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है। NTPC भी एक अन्य 7,200 मेगावाट की परियोजना पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे लगभग 5,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। वहीं, बजाज ग्रुप की ललितपुर पावर भी 5,000 मेगावाट के प्लांट में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है, जिससे करीब 3,000 रोजगार के अवसर बनेंगे।