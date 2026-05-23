महाराष्ट्र में 6.5 लाख करोड़ की ऊर्जा क्रांति, अडानी, रिलायंस सहित दिग्गज कंपनियों में मिलेंगी लाखों नौकरियां
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अडानी, रिलायंस, NTPC और बजाज ग्रुप के साथ कोकण क्षेत्र में बिजली की बड़ी परियोजनाओं के लिए हाथ मिलाया है। इससे राज्य में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी और हजारों लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। यह कदम राज्य के विकास को एक नई रफ्तार देगा।
करोड़ों का निवेश, हजारों नौकरियों का अनुमान
अडानी पावर 6,000 मेगावाट की परियोजना में डेढ लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिससे करीब 12,000 सीधी और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। दूसरी ओर, रिलायंस इससे भी बड़ी योजना लेकर आ रही है। यह 7,200 मेगावाट की परियोजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये लगाएगी, जिससे 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है। NTPC भी एक अन्य 7,200 मेगावाट की परियोजना पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे लगभग 5,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। वहीं, बजाज ग्रुप की ललितपुर पावर भी 5,000 मेगावाट के प्लांट में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है, जिससे करीब 3,000 रोजगार के अवसर बनेंगे।
SHANTI एक्ट से कोकण में परमाणु ऊर्जा का रास्ता खुल सकता है
रत्नागिरी में बारसू और पूर्णगढ़, साथ ही सिंधुदुर्ग में देवगढ़ जैसी जगहों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, आखिरी फैसला सर्वे के बाद ही लिया जाएगा। SHANTI एक्ट, जो निजी निवेश को बढ़ावा देता है, उसकी मदद से कंपनियां आधुनिक परमाणु तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है कि ये प्रयास भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होंगे। ऊर्जा मंत्री अतुल सावे ने भी बताया कि महाराष्ट्र पूरे देश में परमाणु क्षमता बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहा है।