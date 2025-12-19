नवी मुंबई हवाई अड्डा 25 दिसंबर के उड़ान भरने को तैयार

नवी मुंबई हवाई अड्डे से 25 दिसंबर से शुरू होंगी उड़ानें, फरवरी तक होगा पूर्ण संचालन

लेखन गजेंद्र 12:54 pm Dec 19, 202512:54 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नवी मुंबई हवाई अड्डे से 25 दिसंबर को आंशिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसकी तैयारी हो चुकी है। अभी उड़ानें सीमित होंगी, लेकिन सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी। इसके बाद नए हवाई अड्डे से फरवरी तक धीरे-धीरे पूरी क्षमता से परिचालन शुरू हो जाएगा। पहले हवाई अड्डा प्रतिदिन लगभग 30 उड़ानों का संचालन करेगा, जिसकी क्षमता लगभग 8 उड़ानें प्रति घंटा होगी। 6 सप्ताह के अंदर परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान होने पर उड़ानें बढ़ाई जाएंगी।