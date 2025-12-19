नवी मुंबई हवाई अड्डे से 25 दिसंबर से शुरू होंगी उड़ानें, फरवरी तक होगा पूर्ण संचालन
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नवी मुंबई हवाई अड्डे से 25 दिसंबर को आंशिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसकी तैयारी हो चुकी है। अभी उड़ानें सीमित होंगी, लेकिन सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी। इसके बाद नए हवाई अड्डे से फरवरी तक धीरे-धीरे पूरी क्षमता से परिचालन शुरू हो जाएगा। पहले हवाई अड्डा प्रतिदिन लगभग 30 उड़ानों का संचालन करेगा, जिसकी क्षमता लगभग 8 उड़ानें प्रति घंटा होगी। 6 सप्ताह के अंदर परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान होने पर उड़ानें बढ़ाई जाएंगी।
उड़ान
फरवरी तक प्रतिघंटा 24 से 30 उड़ानों का लक्ष्य
CNBC न्यूज ने गौतम अडाणी के बेटे जीत अडाणी के हवाले से बताया कि फरवरी तक, नवी मुंबई हवाई अड्डे से प्रति घंटा 24 से 30 उड़ानों का संचालन करने की उम्मीद है। बता दें कि नवी मुंबई हवाई अड्डे का शुभारंभ अडाणी समूह के विमानन पोर्टफोलियो में नवीनतम उपलब्धि है, जिसकी शुरुआत 2019 में अडाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग कंपनी के गठन के साथ हुई थी। अडाणी समूह भारत में 8 हवाई अड्डों का संचालन करता है।
तैयारी
एयरलाइंस भी तैयार
क्रिसमस पर 25 दिसंबर से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एयरलाइंस भी तैयार हैं। इंडिगो नवी मुंबई से नागपुर के लिए उड़ान भरेगी, जिसने टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। आगे अन्य शहरों के बीच भी उड़ाने शुरू होंगी। क्षेत्रीय एयरलाइन स्टार एयर ने भी 25 दिसंबर से नवी मुंबई से अहमदाबाद, गोवा (मोपा), बेंगलुरु और नांदेड़ के लिए उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। नवी मुंबई हवाई अड्डा शुरू होने से मुंबई हवाई अड्डा का भार कम होगा।