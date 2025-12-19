दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता हुई कम, 150 से अधिक उड़ानें रद्द होंगी

कोहरा

हवाई अड्डे पर CAT III की स्थिति

दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने शुक्रवार सुबह बताया कि घने कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन CAT III (श्रेणी 3) की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, कुछ फ्लाइट में देरी या रुकावट आ सकती है। CAT III की स्थिति मतलब इतना खराब मौसम कि विमान केवल अत्याधुनिक तकनीक के सहारे ही सुरक्षित लैंड कर सकता है। ﻿इंडिगो और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों ने भी खराब मौसम के कारण उड़ान प्रभावित होने की जानकारी दी है।