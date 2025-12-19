LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता हुई कम, 150 से अधिक उड़ानें रद्द होंगी
दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता हुई कम, 150 से अधिक उड़ानें रद्द होंगी
दिल्ली में घने कोहरे के कारण 150 से अधिक उड़ान रद्द होने की संभावना

दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता हुई कम, 150 से अधिक उड़ानें रद्द होंगी

लेखन गजेंद्र
Dec 19, 2025
11:30 am
क्या है खबर?

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता घटकर 50 मीटर से कम रह गई है। इंडिया टुडे के मुताबिक, कोहरे के कारण शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर दिनभर में 152 उड़ानें रद्द रहेंगी, जिसमें 79 प्रस्थान और 73 आगमन की उड़ानें शामिल हैं। दिल्ली हवाई अड्डा प्राधिकरण ने भी उड़ानों की स्थिति को लेकर परामर्श जारी किया है।

कोहरा

हवाई अड्डे पर CAT III की स्थिति

दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने शुक्रवार सुबह बताया कि घने कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन CAT III (श्रेणी 3) की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, कुछ फ्लाइट में देरी या रुकावट आ सकती है। CAT III की स्थिति मतलब इतना खराब मौसम कि विमान केवल अत्याधुनिक तकनीक के सहारे ही सुरक्षित लैंड कर सकता है। ﻿इंडिगो और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों ने भी खराब मौसम के कारण उड़ान प्रभावित होने की जानकारी दी है।

मौसम

पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में

दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे के कारण दृश्यता 100 मीटर से भी नीचे गिर गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए गति सीमा लागू की है।

Advertisement