नागपुर: होली में रंग डालने से महिला हुई नाराज, 4 वर्षीय पोते पर गर्म पानी उड़ेला
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नागपुर में होली के दिन एक विचित्र मामला सामने आया है। यहां एक 60 वर्षीय महिला ने रंग डालने से नाराज होकर अपने 4 वर्षीय पोते पर गर्म पानी उड़ेल दिया। घटना कोराडी इलाके में हुई है, जिसमें 4 वर्षीय बच्चा ओम हरीश वांगे गंभीर रूप से जल गया है। आरोपी महिला की पहचान सिंधु ठाकरे के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उनकी उम्र के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई है।
हादसा
बच्चा 18 से 20 प्रतिशत जला
पुलिस ने बताया कि ओम वांगे एक निजी अस्पताल में भर्ती है। वह 18 से 20 प्रतिशत जल गया है। पुलिस ने बताया कि बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा के लिए कोराडी में अपने मामा और नानी के साथ रहता है, जबकि उसके माता-पिता खपरखेड़ा के चंकापुर में काम करते हैं। पुलिस अधिकारी संदीप पाखले ने बताया कि ऐसा लगता है कि यह अचानक उकसावे का मामला है, जिसे लापरवाही माना जा रहा है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का CCTV फुटेज आया सामने (सावधान- वीडियो विचलित कर सकता है)
#नागपुर— Abhimanyu Singh (@Abhimanyu1305) March 5, 2026
होली के दौरान एक छोटा बच्चा महिला के ऊपर पिचकारी से रंग डालने का प्रयास किया, महिला ने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया। बच्चा बुरी तरह जल गया। वायरल सीसीटीवी वीडियो नागपुर के कोराडी इलाके का बताया जा रहा है। pic.twitter.com/qOrMBrSSv6
जुर्माना
महिला पर लग सकता है जुर्माना
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, घटना के बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुस्तैक पठान ने दौरा किया और पुलिस से कहा कि सिर्फ मामूली चोट नहीं, बल्कि गंभीर मामला है। पठान ने कहा कि वह अधिकतम जुर्माने के लिए दबाव डालेंगे ताकि कोई भी त्योहारों को हिंसक व्यवहार के बहाने के रूप में इस्तेमाल न कर सके। कोराडी पुलिस ने जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है, जिसमें 7 साल तक की कैद-जुर्माने का प्रावधान है।