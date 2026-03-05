नागपुर में महिला ने 4 वर्षीय बच्चे पर गर्म पानी डाला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नागपुर: होली में रंग डालने से महिला हुई नाराज, 4 वर्षीय पोते पर गर्म पानी उड़ेला

10:20 am Mar 05, 2026

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नागपुर में होली के दिन एक विचित्र मामला सामने आया है। यहां एक 60 वर्षीय महिला ने रंग डालने से नाराज होकर अपने 4 वर्षीय पोते पर गर्म पानी उड़ेल दिया। घटना कोराडी इलाके में हुई है, जिसमें 4 वर्षीय बच्चा ओम हरीश वांगे गंभीर रूप से जल गया है। आरोपी महिला की पहचान सिंधु ठाकरे के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उनकी उम्र के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई है।