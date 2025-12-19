महाराष्ट्र में नागपुर के सोलर प्लांट में मॉड्यूलर पानी का टैंक फटा, 3 मजदूरों की मौत

महाराष्ट्र के नागपुर में प्लांट के अंदर पानी का टैंक फटा

लेखन गजेंद्र 03:38 pm Dec 19, 202503:38 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार को एक सोलर प्लांट में मॉड्यूलर पानी का टैंक फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में कम से कम 11 अन्य मजदूर घायल है। हादसा बुटीबोरी MIDC फेज 2 स्थित अवाडा सोलर प्लांट में हुआ है। हादसे में घायल 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। उन्हें अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकलकर्मी और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गई हैं।