महाराष्ट्र में नागपुर के सोलर प्लांट में मॉड्यूलर पानी का टैंक फटा, 3 मजदूरों की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार को एक सोलर प्लांट में मॉड्यूलर पानी का टैंक फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में कम से कम 11 अन्य मजदूर घायल है। हादसा बुटीबोरी MIDC फेज 2 स्थित अवाडा सोलर प्लांट में हुआ है। हादसे में घायल 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। उन्हें अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकलकर्मी और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गई हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, घटना के समय सोलर कंपनी का काम चल रहा था, तभी पानी का बड़ा टैंक फट गया, जिसके नीचे दबने से मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मौके से कई मजदूरों को बचाया गया है। फिलहाल, अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। नागपुर के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि इस बड़े पानी के टैंक की क्षमता लगभग 150 किलोलीटर थी।
ट्विटर पोस्ट
Nagpur, Maharashtra: Tank tower collapses at Avaada company in Butibori MIDC, Nagpur. 3 workers dead, 11 injured. Police & fire brigade at site; rescue and investigation underway pic.twitter.com/GMkDpKgJqx— IANS (@ians_india) December 19, 2025