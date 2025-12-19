बंगाल की खाड़ी में कैसे भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश?

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अब जानकारी सामने आई है कि बंगाल की खाड़ी में भी बांग्लादेश भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने नोटिस किया है कि बंगाल की खाड़ी में भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले बांग्लादेशी जहाजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, एक भारतीय नाव पर कथित तौर पर बांग्लादेश नौसेना के हमले ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

टक्कर बांग्लादेशी पोत ने भारतीय नाव को मारी टक्कर, 5 मछुआरे लापता 15 दिसंबर को बांग्लादेशी नौसेना के गश्ती जहाज ने 16 मछुआरों को ले जा रही एक भारतीय नाव को टक्कर मार दी थी। इसके बाद भारतीय मछुआरों की नाव पलट गई। भारतीय तटरक्षक बल ने 11 मछुआरों को बचा लिया, लेकिन 5 अभी भी लापता हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि एक मछुआरे के शव पर हथियार से हमले के निशान थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेशी जहाज की लाइटें बंद थीं, जिसके चलते भारतीय नाविक उसे देख नहीं पाए।

हमला मछुआरों ने कहा- हमें जान से मारने की कोशिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक, बचे हुए लोगों ने आरोप लगाया है कि मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार सभी लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब मछुआरे जाल डालने की तैयारी कर रहे थे, तभी बांग्लादेशी जहाज ने नाव पर हमला कर दिया। एक मछुआरे ने बताया कि राजदुल अली शेख की 'भाले' से हत्या कर दी गई। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।

बयान भारतीय सीमा में ही मछली पकड़ रहे थे मछुआरे ETV के मुताबिक, मछुआरों ने कहा कि उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर जाल डाला था। तटरक्षक बलों ने उन्हें पॉइंट नंबर 12 से आगे नहीं जाने को कहा था और वे निर्देशों का पालन कर रहे थे। मछुआरे राजीव दास ने कहा, "हमने सुबह 5 बजे जाल डाला। थोड़ी देर बाद सुना कि बांग्लादेशी नौसेना का जहाज भारतीय सीमा में घुस आया है। जहाज अपनी लाइट बंद कर भारतीय इलाके में घुसा फिर उसने हमारी नाव को टक्कर मार दी।"

घुसपैठ भारतीय सीमा में घुस रही बांग्लादेशी मछुआरों की नाव हालिया समय में बांग्लादेशी नावों के भारतीय सीमा में घुसने के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। 16 दिसंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने सीमा में घुस आई 2 बांग्लादेशी नावों को रोका और 35 लोगों को हिरासत में लिया था। बीते 2 महीनों में भारत ने कम से कम 8 बांग्लादेशी नौकाओं को रोका है, जिन पर सवार चालक दल के करीब 170 लोगों को हिरासत में लिया गया है।