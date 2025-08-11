महाराष्ट्र: नागपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, शव बाइक पर बांधकर ले गया पति
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। यहां एक व्यक्ति मदद न मिलने पर अपनी पत्नी के शव को बाइक पर ले जाने को मजबूर हो गया। घटना 10 अगस्त को देवलापार के पास नागपुर-मध्य प्रदेश राजमार्ग पर घटी। महिला का पति सहायता का इंतजार करने के बाद शव को बाइक पर बांधकर घर ले गया था। मृतक महिला ग्यारशी यादव (35) है, जबकि पति अमित बुमरा यादव (36) है।
मानवता
क्या है पूरा मामला?
नागपुर के निकट लोनारा निवासी अमित अपनी पत्नी ग्यारशी के साथ मध्य प्रदेश के लखनादौन के करणपुर की ओर जा रहे थे। तभी रविवार दोपहर 3 बजे देवलापार के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे ग्यारशी की तत्काल मौत हो गई और अमित घायल हो गया। भारी बारिश के कारण, अमित मदद का इंतजार करते रहे। इसके बाद वे अपनी पत्नी को बाइक पर बांधकर लोनारा वापस ले गए।
जांच
80 किलोमीटर तक चला अमित
पुलिस ने बताया कि खुमारी टोल नाका के पास बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। इसके बाद नागपुर शहर और ग्रामीण पुलिस के अलावा राजमार्ग पुलिस के समन्वित प्रयासों से बाइक सवार को उसके घर तक पहुंचा दिया गया। इस दौरान अमित करीब 80 किलोमीटर तक बाइक से चले। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है और टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो (सावधान- वीडियो के दृश्य विचलित कर सकते हैं)
नागपुर में इंसानियत हुई शर्मसार
पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जाने को मजबूर हुआ पति
सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत के बाद किसी ने भी मदद नहीं की
खुद ही अपने गांव ले जाने का फैसला किया
बाद में हाईवे पुलिस ने रोका और अस्पताल भेजा