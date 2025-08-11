महाराष्ट्र: नागपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, शव बाइक पर बांधकर ले गया पति

महाराष्ट्र के नागपुर में महिला के शव को पति बाइक पर ले गया

लेखन गजेंद्र 02:36 pm Aug 11, 202502:36 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। यहां एक व्यक्ति मदद न मिलने पर अपनी पत्नी के शव को बाइक पर ले जाने को मजबूर हो गया। घटना 10 अगस्त को देवलापार के पास नागपुर-मध्य प्रदेश राजमार्ग पर घटी। महिला का पति सहायता का इंतजार करने के बाद शव को बाइक पर बांधकर घर ले गया था। मृतक महिला ग्यारशी यादव (35) है, जबकि पति अमित बुमरा यादव (36) है।