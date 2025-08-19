LOADING...
मुंबई में बारिश से आफत, स्कूल और दफ्तर बंद; रेड अलर्ट जारी
मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी (तस्वीर: एक्स/@iPriyaSinha)

लेखन गजेंद्र
Aug 19, 2025
10:59 am
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। उपनगरों में पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। बारिश को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में कार्यरत बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद करने को कहा है। निजी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों से घर से काम कराएं। स्कूल भी बंद हैं।

मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विक्रोली में सबसे अधिक 255.5 मिमी, सांताक्रूज़ में 238.2 मिमी, कोलाबा में 110.4 मिमी, बायकुला में 241 मिमी, जुहू में 221.5 मिमी और बांद्रा में 211 मिमी बारिश दर्ज हुई है। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कॉलेजों में अवकाश घोषित है।

हवाई यात्रा को लेकर सलाह जारी

इंडिगो एयरलाइंस ने भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए मुंबई से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए यात्रा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि बारिश के कारण हवाई अड्डे के कई मार्गों पर जलभराव और यातायात धीमा हो गया है, जिससे चुनौतियां पैदा हुई हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को समय से पहले निकलने और ऐप या वेबसाइट से उड़ान की स्तिथि पर नजर रखने को कहा है। मुंबई में बसों का मार्ग परिवर्तित किया गया है।

पनवेल के अटल सेतु पर भरा पानी

मुंबई में बारिश का दृश्य

अन्य राज्यों का कैसा है मौसम?

IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि, हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और गुजरात के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है।