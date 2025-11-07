मुंबई हवाई अड्डे का आधुनिक सुविधा वाला टर्मिनल-1A जल्द क्यों गिराया जाएगा?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1A को जल्द ही गिराने की कवायद शुरू हो जाएगी। गिराने की घोषणा जनवरी में हो गई थी, लेकिन मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने अब ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। टर्मिनल को गिराते समय इसके आसपास किसी तरह का परिचालन नहीं होगा। कभी आधुनिक सुविधा देने वाले टर्मिनल में शुमार कहा टर्मिनल-1A क्यों गिराया जा रहा है? आइए, जानते हैं।

कार्रवाई वर्ष 1992 में बना था टर्मिनल-1A टर्मिनल-1A को वर्ष 1992 में बनाया गया था। तब यह आधुनिक सुविधाओं वाला माना जाता था। भारत का यह पहला टर्मिनल था, जिसमें एयरोब्रिज थे। T-1A भवन को मुंबई में पुराना हवाई अड्डा के रूप में भी जानते हैं। टर्मिनल-1 को 3 उप-टर्मिनल (टर्मिनल-1A, टर्मिनल-1B और टर्मिनल-1C) में बांटा गया है। हवाई अड्डे पर कोई सौंदर्यीकरण या ऐसी को अंदरूनी सुंदरता नहीं थी, लेकिन यह काफी आरामदायक माना जाता था।

उपयोग सबसे पहले एयर इंडिया ने किया था उपयोग टर्मिनल-1A का उपयोग सबसे पहले 2005 में केवल एयर इंडिया (तब इंडियन एयरलाइंस) ने शुरू किया था। इसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस ने भी यहां से संचालन शुरू कर दिया। किंगफिशर बंद होने के बाद गो एयर को संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। एयर इंडिया और गो एयर के सभी संचालन जब टर्मिनल-2 और टर्मिनल-1B में स्थानांतरित कर दिए गए, तो इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया।

बंद क्यों गिराया जा रहा टर्मिनल? वर्ष 2016 से टर्मिनल-1A पूरी तरह बंद था। वर्ष 2017 में, भ्रम की स्थिति से बचने के लिए मुंबई हवाई अड्डा प्राधिकरण ने टर्मिनल-1B का नाम बदलकर टर्मिनल-1 कर दिया। टर्मिनल-1 के तीनों उप-टर्मिनल धीरे-धीरे ध्वस्त होंगे और उसकी जगह नए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले और शानदार समुद्री लहरों के डिजाइन वाला टर्मिनल बनेगा। यह काम 2029 से 2030 तक पूरा होगा। तब तक टर्मिनल-2 और नवी मुंबई हवाई अड्डा यात्रियों का भार संभालेगा।

जानकारी तोड़फोड़ के लिए NOC मिला टर्मिनल-1A के तोड़फोड़ के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल गया है। टी1-ए इमारत को गिराने के साथ-साथ, एक एलिवेटेड रोड, एक बंद पड़े चिलर और एक अस्थायी शेड को भी गिराया जाएगा।