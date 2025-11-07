LOADING...
एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई इस खराबी के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ

दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यों उत्पन्न हुई बड़ी तकनीकी समस्या? सामने आई वजह

Nov 07, 2025
क्या है खबर?

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI) पर आज बड़ी तकनीकी समस्या सामने आई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) में आई इस खराबी के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। एयरलाइन और हवाई अड्डा प्राधिकरण की टीमें समस्या को हल करने में जुटी हैं। हजारों यात्री अपनी उड़ानों के लिए इंतजार कर रहे हैं और हवाई अड्डे पर लंबी कतारें लग गई। अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह दी है।

वजह

क्यों उत्पन्न हुई बड़ी तकनीकी समस्या?

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने बताया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तकनीकी खराबी संभवतः मालवेयर अटैक के कारण हुई है। ऑटोमैटेड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में यह गड़बड़ी आई है, जो उड़ान संचालन के डाटा को सपोर्ट करता है। कंट्रोलर अब उड़ानों को मैन्युअल रूप से संसाधित कर रहे हैं। तकनीकी टीमें सिस्टम को जल्द ठीक करने के लिए लगातार काम कर रही हैं, ताकि सामान्य उड़ान संचालन जल्द बहाल हो सके।

प्रभाव

100 से अधिक उड़ानों में देरी

तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है। एयरलाइनों ने यात्रियों को उड़ान स्थिति नियमित जांचने की सलाह दी है। स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने भी यात्रियों को इस देरी और लंबा इंतजार होने की जानकारी दी है। इस अप्रत्याशित व्यवधान ने प्रस्थान, आगमन और कनेक्टिंग उड़ानों को प्रभावित किया है। हवाई अड्डे पर स्टाफ यात्रियों की मदद कर रहे हैं और समस्या जल्द हल करने की कोशिश जारी है।