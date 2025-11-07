एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई इस खराबी के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ

दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यों उत्पन्न हुई बड़ी तकनीकी समस्या? सामने आई वजह

क्या है खबर?

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI) पर आज बड़ी तकनीकी समस्या सामने आई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) में आई इस खराबी के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। एयरलाइन और हवाई अड्डा प्राधिकरण की टीमें समस्या को हल करने में जुटी हैं। हजारों यात्री अपनी उड़ानों के लिए इंतजार कर रहे हैं और हवाई अड्डे पर लंबी कतारें लग गई। अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह दी है।