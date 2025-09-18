मुंबई के एक स्कूल में 4 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न, महिला कर्मचारी गिरफ्तार

मुंबई के स्कूल में 4 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न

लेखन गजेंद्र 11:45 am Sep 18, 202511:45 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक स्कूल में 4 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें 40 वर्षीय महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। घटना गोरेगांव (पश्चिम) के लिंक रोड स्थित एक नामी स्कूल में घटी है। मामले की शिकायत 16 सितंबर को पुलिस से की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला कर्मचारी को डिंडोशी स्थित शहर की सत्र कोर्ट 19 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है।