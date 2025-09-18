मुंबई के एक स्कूल में 4 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न, महिला कर्मचारी गिरफ्तार
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक स्कूल में 4 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें 40 वर्षीय महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। घटना गोरेगांव (पश्चिम) के लिंक रोड स्थित एक नामी स्कूल में घटी है। मामले की शिकायत 16 सितंबर को पुलिस से की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला कर्मचारी को डिंडोशी स्थित शहर की सत्र कोर्ट 19 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
घटना 15 सितंबर को सामने आई थी, जब बच्ची की दादी उसे स्कूल से घर लेकर आईं थी। दादी जब बच्ची के कपड़े बदल रही थीं, तब बच्ची ने गुप्तांग में दर्द होने की शिकायत की थी। इसके बाद बच्ची के माता-पिता उसे अस्पताल ले गए। जांच के बाद स्कूल में शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस में भी शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर महिला कर्मचारी को पकड़ा है।
जांच
पुलिस ने 3 अन्य कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया
पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने स्कूल के CCTV जब्त कर लिए हैं। महिला कर्मचारी स्कूल में 2 साल से कार्यरत है। आऱोप है कि उसने बच्ची को शौचालय ले जाते समय वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने स्कूल की 3 अन्य महिला कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले में आरोपी महिला कर्मचारी की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।
घटना
जुलाई में भी आया था ऐसा मामला
मुंबई के ही एक प्रतिष्ठित स्कूल में जुलाई में एक 40 वर्षीय शादीशुदा अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका को POCSO के तहत गिरफ्तार किया गया था शिक्षिका पर आरोप था कि उसने 16 वर्षीय नाबालिग छात्र का एक साल तक जबरन यौन शोषण किया और उसे गलत दवाएं देती रहीं। पीड़ित कक्षा 11 का छात्र था। शिक्षिका छात्र को यौन उत्पीड़न के लिए पांच सितारा होटल भी ले गई थी। उसने कार में भी छेड़खानी की थी।