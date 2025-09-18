पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी हमले का देंगे संयुक्त जवाब, जानिए भारत ने क्या कहा
क्या है खबर?
पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश में किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, जिसका दोनों देश संयुक्त जवाब देंगे। इस समझौते की भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। वह भी तब, जब हाल में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद एक-दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए थे। भारत ने अब इस समझौते पर बयान दिया है।
बयान
भारत ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मामले पर कहा, "हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर रिपोर्ट देखी है। सरकार को जानकारी है कि यह घटनाक्रम, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है, जो विचाराधीन था। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"
समझौता
क्या है ये समझौता?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ सऊदी अरब दौरे पर थे। तभी राजधानी रियाद में बुधवार को यमामा पैलेस में 'स्ट्रैटेजिक म्युच्युल डिफेंस एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता कहता है कि दोनों में किसी भी देश पर किये गए आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। समझौता सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को भी खोलता है। पाकिस्तान ने इसे 8 दशकों की ऐतिहासिक साझेदारी, भाईचारा और इस्लामी एकजुटता बताया है।