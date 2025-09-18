पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता (तस्वीर: एक्स/@CMShehbaz)

पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी हमले का देंगे संयुक्त जवाब, जानिए भारत ने क्या कहा

लेखन गजेंद्र 11:01 am Sep 18, 202511:01 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश में किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, जिसका दोनों देश संयुक्त जवाब देंगे। इस समझौते की भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। वह भी तब, जब हाल में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद एक-दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए थे। भारत ने अब इस समझौते पर बयान दिया है।