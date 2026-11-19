महाराष्ट्र के कई अग्निवीर 4 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। वे राज्य सरकार से नौकरी के मौकों पर साफ जानकारी और ठोस आश्वासन चाहते हैं।

सरकार का कहना है कि वे अभी भी इस मामले को सुलझाने में लगे हैं और उन्हें केंद्र से उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है।