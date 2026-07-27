महाराष्ट्र में MBBS डॉक्टरों के लिए एक साल का अनिवार्य SRS बॉन्ड खत्म

मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस (SRS) बॉन्ड को खत्म कर दिया है। इस नियम के तहत, MBBS की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को एक साल तक सरकारी या ग्रामीण अस्पतालों में काम करना जरूरी होता था। सरकार ने यह फैसला डॉक्टरों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया है। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें काम करने के लिए सही जगह (पोस्टिंग) नहीं मिल पा रही थी और साथ ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर ऐसे समय में जब राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या काफी बढ़ गई है।