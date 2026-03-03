महाराष्ट्र सरकार ने मध्य पूर्व में फंसे लोगों के लिए शुरू की हेल्पलाइन, जारी किया नंबर

अधिकारियों के अनुसार, हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से प्रदेश के कई लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और विभिन्न एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वह केंद्र सरकार के साथ भी नियमित रूप से समन्वय कर रहे हैं, जो हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

आंकड़े

सरकार जुटा रही लोगों के आंकड़े

अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश के उन लोगों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, जो मध्य पूर्व में फंसे हुए हैं। दुबई में फंसे लोगों में कांग्रेस के जालना लोकसभा सांसद कल्याण काले भी शामिल हैं, जो इस युद्ध के ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को वहां गए थे। लोगों को जल्द भारत लाना इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लंबे समय तक हमले जारी रहने की चेतावनी दी है।