दिल्ली में साउथ एशियन विश्वविद्यालय की छात्रा से परिसर में सामूहिक बलात्कार का प्रयास
क्या है खबर?
दिल्ली के साउथ एशियन विश्वविद्यालय (SAU) में BTech प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि 4 लोगों ने विश्वविद्यालय परिसर में उसका यौन उत्पीड़न किया और सामूहिक बलात्कार का प्रयास किया है। छात्रा ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था, लेकिन छात्रा के विस्तृत बयान के बाद उसमें सामूहिक बलात्कार के प्रयास की धाराएं जोड़ी गई हैं।
उत्पीड़न
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर को करीब 3 बजे मैदान गढ़ी थाने के कंट्रोल रूम में कॉल आई थी, जिसके बाद एक टीम SAU भेजी गई। यहां पहुंचने पर पुलिस को छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने छात्रा की काउंसिलिंग भी कराई है। अब पूरे परिसर में लगे CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।
आरोप
छात्रा ने क्या कहा?
छात्रा ने पुलिस को बताया कि परिसर में जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वहां 4 लोगों ने उसे पकड़ा और उससे छेड़छाड़ की। आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और गलत तरीके से छुआ। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके साथ आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार की कोशिश की थी। घटना पर कॉलेज प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए आंतरिक कमिटी बनाई है, जिसे 10 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देने को कहा है।
प्रदर्शन
कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन
घटना के बाद सोमवार को अंतरराष्ट्रीय संस्थान में तनावपूर्ण स्थिति दिखी। कई छात्रों ने कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, उसने जांच में सहयोग देने की बात कही है। बता दें कि SAU विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के तहत 8 देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय एक समझौते के तहत स्थापित है।