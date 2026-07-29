मुंबई के प्रसिद्ध क्लबों के खाद्य लाइसेंस रद्द किए गए हैं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई के 5 जाने-माने क्लब के लाइसेंस रद्द, किचन में मिले कॉकरोच और फफूंद लगी सब्जियां

लेखन आबिद खान 12:08 pm Jul 29, 202612:08 pm

क्या है खबर?

मुंबई के कई प्रमुख और प्रसिद्ध स्पोर्ट्स क्लबों के FSSAI लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की जांच के दौरान इन क्लबों में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई के नियमों का गंभीर उल्लंघन सामने आया है। यह कार्रवाई 27 जुलाई को क्लब, कैंटीन और रेस्तरां सहित 7 खाद्य प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण के बाद की गई। FDA ने कहा कि इसके बाद 5 क्लब के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।