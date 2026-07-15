मुंबई के 3 मशहूर होटल-रेस्टोरेंट पर FDA की गाज, लाइसेंस निलंबित

शालीमार और नूर मोहम्मदी में निरीक्षण के दौरान फर्श पर तेल जमा मिला, कच्चे सामान को ठीक से नहीं रखा गया था, पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही थी और वहां कीड़े-मकोड़ों का जमावड़ा था। वहीं, रहमानिया का लाइसेंस इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वहाँ खाने-पीने की चीजें और केमिकल गलत तरीके से रखे गए थे। इसके अलावा, रसोई में पुराने और जंग लगे उपकरण मिले, दीवारें टूटी हुई थीं और सुरक्षा संबंधी जरूरी दस्तावेज़ भी मौजूद नहीं थे। के रुस्तम एंड कंपनी को हाल ही में बंद करने के बाद यह कदम उठाया गया है।