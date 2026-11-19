एक बड़ा मामला ठाणे की DXP वेंचर्स इंडिया का था, जहां खाने के सामान पर लिखी एक्सपायरी डेट को बदला जा रहा था। इसी वजह से बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया गया।

पुणे में भी हाल ही में हुई जांच में ऐसे ही 6 और लाइसेंस रद्द किए गए। इसके अलावा, बिना सही रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे 8 विक्रेताओं पर जुर्माना भी लगाया गया। पूरे राज्य में भी कई और दुकानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया है।