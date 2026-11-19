थाली में जहर परोसने वालों पर महाराष्ट्र FDA का शिकंजा, 23 लाइसेंस रद्द
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 23 खाने-पीने के बिजनेस के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने पाया कि इन जगहों पर साफ-सफाई की बहुत गंभीर दिक्कतें थीं जैसे, रसोई गंदी थी, सामान ठीक से स्टोर नहीं किया गया था, कीड़े-मकोड़े थे और उपकरण भी साफ नहीं थे।
FDA ने ठाणे जिले के भिवंडी में DXP वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 2.06 करोड़ रुपये का खाने का सामान भी जब्त किया है।
DXP वेंचर्स एक्सपायरी डेट बदलते हुए पकड़ा गया
एक बड़ा मामला ठाणे की DXP वेंचर्स इंडिया का था, जहां खाने के सामान पर लिखी एक्सपायरी डेट को बदला जा रहा था। इसी वजह से बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया गया।
पुणे में भी हाल ही में हुई जांच में ऐसे ही 6 और लाइसेंस रद्द किए गए। इसके अलावा, बिना सही रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे 8 विक्रेताओं पर जुर्माना भी लगाया गया। पूरे राज्य में भी कई और दुकानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया है।